Гандболистки "Ростов-Дона" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 14 марта. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" обыграл на своей площадке хорватскую "Подравку" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 42:24.

В первом матче российский клуб одержал гостевую победу со счетом 29:20.

Четвертьфиналисты турнира определяются по сумме двух встреч. Соперником "Ростов-Дона" на этой стадии станет победитель в противостоянии датского "Оденсе" и норвежского "Кристиансенда". Первый матч завершился гостевой победой "Оденсе" со счетом 36:35, ответный пройдет позднее в воскресенье.

В турнире также принимает участие российская команда ЦСКА, которая днем ранее вышла в четвертьфинал и сыграет с румынским клубом "КСМ Бухарест".

Финал турнира запланирован на 30 мая.