"Тамбов" проиграл "Краснодару" и продлил серию без побед в чемпионате России до 11 матчей

ТАСС, 14 марта. "Краснодар" обыграл "Тамбов" со счетом 4:0 в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.

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В составе краснодарского клуба голами отметились Реми Кабелла (27-я минута), Юрий Газинский (68), Кристофер Ольссон (75) и Алексей Ионов (88, с пенальти). Для Ионова это первый гол в составе "Краснодара", футболист сборной России перешел в команду в октябре 2020 года из "Ростова".

"Тамбов" ни разу в чемпионате России не обыгрывал "Краснодар". Всего команды провели четыре встречи (трижды победил "Краснодар", одна ничья). Тамбовский клуб продлил серию без побед в чемпионате России до 11 матчей (девять поражений, две ничьи).

"Краснодар" прервал двухматчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Тамбов" идет на последнем, 16-м месте с 13 очками.

В следующем туре клуб из Краснодара 18 марта примет московское "Динамо", тамбовчане днем позже на выезде сыграют против "Сочи".