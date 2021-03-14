"Тамбов" проиграл "Краснодару" и продлил серию без побед в чемпионате России до 11 матчей

ТАСС, 14 марта. "Краснодар" обыграл "Тамбов" со счетом 4:0 в гостевом матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.
В составе краснодарского клуба голами отметились Реми Кабелла (27-я минута), Юрий Газинский (68), Кристофер Ольссон (75) и Алексей Ионов (88, с пенальти). Для Ионова это первый гол в составе "Краснодара", футболист сборной России перешел в команду в октябре 2020 года из "Ростова".
"Тамбов" ни разу в чемпионате России не обыгрывал "Краснодар". Всего команды провели четыре встречи (трижды победил "Краснодар", одна ничья). Тамбовский клуб продлил серию без побед в чемпионате России до 11 матчей (девять поражений, две ничьи).
"Краснодар" прервал двухматчевую серию без побед в РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. "Тамбов" идет на последнем, 16-м месте с 13 очками.
В следующем туре клуб из Краснодара 18 марта примет московское "Динамо", тамбовчане днем позже на выезде сыграют против "Сочи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|13
|6
|3
|50-19
|45
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|ЦСКА
|22
|12
|4
|6
|38-21
|40
|4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|32-22
|37
|5
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|6
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|7
|Краснодар
|22
|10
|4
|8
|42-27
|34
|8
|Локомотив
|21
|10
|4
|7
|26-25
|34
|9
|Ростов
|22
|10
|4
|8
|26-23
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|22
|7
|5
|10
|20-29
|26
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|22
|4
|6
|12
|12-32
|18
|14
|Арсенал
|22
|4
|5
|13
|19-38
|17
|15
|Уфа
|22
|3
|5
|14
|15-36
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13