В "Чертаново" заявили, что массового избиения футболиста "Локомотива" Шнапцева не было

ТАСС, 14 марта. Футболист юношеской команды "Локомотива" Максим Шнапцев не был избит группой игроков "Чертаново", конфликт произошел между двумя спортсменами. Об этом говорится в заявлении "Чертаново", опубликованном пресс-службой клуба.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Шнапцев был избит в субботу после матча Юношеской футбольной лиги - 2 (ЮФЛ-2) с "Чертаново" (2:1) около "РЖД-Арены". Отмечалось, что избиение носило массовый характер.

"Мы знаем, что игрок "Чертаново" подошел к игроку "Локомотива" первым, после чего у футболистов возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка. При этом никакого массового избиения футболиста "Локомотива", о котором пишут некоторые СМИ, не было", - говорится в заявлении.

Также клуб сообщил, что осуждает агрессию и принес извинения Шнапцеву.

"Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства Олимп - Футбольной национальной лиги с "Шинником", а также будем ожидать решения Российского футбольного союза по данному инциденту. От имени школы "Чертаново" приносим извинения футболисту "Локомотива" Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеемся, что несмотря на произошедшее, сложившиеся в последние годы дружеские отношения между нашими академиями будут сохранены", - отметили в клубе.