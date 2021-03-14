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Футбол в России

Дубль Камано и гол Смолова принесли "Локомотиву" победу над "Сочи"

Встреча чемпионата России по футболу завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников
Нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович и полузащитник "Сочи" Данил Пруцев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович и полузащитник "Сочи" Данил Пруцев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Сочи" в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В составе железнодорожников дубль оформил Франсуа Камано (42-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Федор Смолов (89). У "Сочи" голом отметился Артур Юсупов (58). Рифат Жемалетдинов сделал три результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Камано забил первые мячи в РПЛ, он перешел в "Локомотив" летом 2020 года, ранее ему удалось отличиться в матче Бетсити Кубка России против "Тамбова" (3:0).

"Сочи" прервал пятиматчевую серию без поражений в РПЛ (четыре победы, одна ничья). "Локомотив" победил в третьей встрече чемпионата России подряд.

Команды встретились в четвертый раз в истории. "Локомотив" одержал победы в двух матчах (1:0, 3:1), в одном победил "Сочи" (2:1), еще один завершился вничью (0:0).

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. "Сочи" с тем же числом очков идет на пятой строчке. В следующем туре железнодорожники 18 марта на выезде сыграют против "Уфы", "Сочи" днем позже примет "Тамбов".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит22136350-1945
2Спартак22125541-2541
3ЦСКА22124638-2140
4Локомотив22114729-2637
5Сочи22107533-2537
6Рубин22114731-2637
7Динамо22113829-2436
8Краснодар22104842-2734
9Ростов22104826-2334
10Химки2295827-3132
11Ахмат22751020-2926
12Урал22511619-2526
13Ротор22461212-3218
14Арсенал22451319-3817
15Уфа22351415-3614
16Тамбов22341514-3813

 

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