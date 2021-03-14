Дубль Камано и гол Смолова принесли "Локомотиву" победу над "Сочи"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл "Сочи" в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе железнодорожников дубль оформил Франсуа Камано (42-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Федор Смолов (89). У "Сочи" голом отметился Артур Юсупов (58). Рифат Жемалетдинов сделал три результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Камано забил первые мячи в РПЛ, он перешел в "Локомотив" летом 2020 года, ранее ему удалось отличиться в матче Бетсити Кубка России против "Тамбова" (3:0).
"Сочи" прервал пятиматчевую серию без поражений в РПЛ (четыре победы, одна ничья). "Локомотив" победил в третьей встрече чемпионата России подряд.
Команды встретились в четвертый раз в истории. "Локомотив" одержал победы в двух матчах (1:0, 3:1), в одном победил "Сочи" (2:1), еще один завершился вничью (0:0).
В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. "Сочи" с тем же числом очков идет на пятой строчке. В следующем туре железнодорожники 18 марта на выезде сыграют против "Уфы", "Сочи" днем позже примет "Тамбов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|22
|13
|6
|3
|50-19
|45
|2
|Спартак
|22
|12
|5
|5
|41-25
|41
|3
|ЦСКА
|22
|12
|4
|6
|38-21
|40
|4
|Локомотив
|22
|11
|4
|7
|29-26
|37
|5
|Сочи
|22
|10
|7
|5
|33-25
|37
|6
|Рубин
|22
|11
|4
|7
|31-26
|37
|7
|Динамо
|22
|11
|3
|8
|29-24
|36
|8
|Краснодар
|22
|10
|4
|8
|42-27
|34
|9
|Ростов
|22
|10
|4
|8
|26-23
|34
|10
|Химки
|22
|9
|5
|8
|27-31
|32
|11
|Ахмат
|22
|7
|5
|10
|20-29
|26
|12
|Урал
|22
|5
|11
|6
|19-25
|26
|13
|Ротор
|22
|4
|6
|12
|12-32
|18
|14
|Арсенал
|22
|4
|5
|13
|19-38
|17
|15
|Уфа
|22
|3
|5
|14
|15-36
|14
|16
|Тамбов
|22
|3
|4
|15
|14-38
|13