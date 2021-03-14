Дубль Камано и гол Смолова принесли "Локомотиву" победу над "Сочи"

"Рубин" разгромил "Уфу" и одержал третью победу подряд в чемпионате России по футболу

В составе железнодорожников дубль оформил Франсуа Камано (42-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Федор Смолов (89). У "Сочи" голом отметился Артур Юсупов (58). Рифат Жемалетдинов сделал три результативные передачи и был признан лучшим игроком матча. Камано забил первые мячи в РПЛ, он перешел в "Локомотив" летом 2020 года, ранее ему удалось отличиться в матче Бетсити Кубка России против "Тамбова" (3:0).

"Сочи" прервал пятиматчевую серию без поражений в РПЛ (четыре победы, одна ничья). "Локомотив" победил в третьей встрече чемпионата России подряд.

Команды встретились в четвертый раз в истории. "Локомотив" одержал победы в двух матчах (1:0, 3:1), в одном победил "Сочи" (2:1), еще один завершился вничью (0:0).

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на четвертое место, набрав 37 очков. "Сочи" с тем же числом очков идет на пятой строчке. В следующем туре железнодорожники 18 марта на выезде сыграют против "Уфы", "Сочи" днем позже примет "Тамбов".