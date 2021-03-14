"Монако" сыграл вничью с "Лиллем" в чемпионате Франции. Головин провел на поле 68 минут

ТАСС, 14 марта. "Монако" сыграл на своем поле вничью со счетом 0:0 с "Лиллем" в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, но результативными действиями не отметился. На 68-й минуте его заменил Софиан Диоп.

Всего в текущем сезоне Головин провел 15 матчей, забив четыре мяча и отдав шесть голевых пасов. В матче против "Нима" (4:3) 7 февраля 24-летний полузащитник оформил хет-трик.

"Монако" располагается на четвертом месте турнирной таблицы, набрав 56 очков в 29 играх. "Лилль" сохраняет лидерство с 63 очками в активе.

В следующем туре "Монако" 19 марта сыграет в гостях с "Сент-Этьеном", "Лилль" 21 марта примет "Ним".