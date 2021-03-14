Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Виктор Раск (27-я минута), Ник Бонино (47), Кевин Фиала (52) и Юэль Эрикссон Эк (60). У "Аризоны" отличился Фил Кессел (14). В моменте с голом Раска результативной передачей отметился российский форвард Кирилл Капризов. Он провел в НХЛ 26 матчей, в которых набрал 24 (10 голов + 14 голевых передач) очка.

Капризов был выбран "Миннесотой" на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером. На протяжении последних трех сезонов он выступал в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, дважды став за это время лучшим снайпером лиги. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина. Также нападающий является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

В турнирной таблице Западного дивизиона "Миннесота" занимает второе место, набрав 35 очков в 26 матчах, "Аризона" с 28 очками после 28 игр расположилась на шестой строчке.

В следующем матче 17 марта команды снова сыграют друг с другом.