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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболисты сыграли вничью с чехами в отборочном матче чемпионата Европы

Сборная России набрала шесть очков в четырех играх и сохранила лидерство в таблице своей отборочной группы

ТАСС, 14 марта. Мужская сборная России по гандболу сыграла на выезде вничью с командой Чехии в матче группового этапа третьего отборочного раунда чемпионата Европы 2022 года. Встреча завершилась со счетом 27:27.

В первом матче, который прошел 10 марта, россияне одержали домашнюю победу со счетом 28:27.

Сборная России набрала шесть очков в четырех играх и сохранила лидерство в таблице отборочной группы 3. Второе место занимает сборная Украины (5 очков), далее идут имеющие матч в запасе сборные Чехии (3) и Фарерских островов (0).

По итогам группового этапа первые две команды от каждой из восьми групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще четыре места займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах. Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.

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