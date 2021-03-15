ПСЖ проиграл идущему в зоне вылета "Нанту" в матче чемпионата Франции

ТАСС, 15 марта. Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:2 дома проиграли "Нанту" в матче 29-го тура чемпионата Франции.

У хозяев гол забил Юлиан Дракслер (42-я минута). В составе гостей отличились Рандал Коло-Муани (59) и Мозес Симон (71).

ПСЖ не проигрывал "Нанту" дома с декабря 2002 года, тогда парижане уступили в матче Кубка Франции со счетом 2:3.

После 29 туров ПСЖ с 60 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице и уступает лидирующему "Лиллю" три очка. "Нант" идет 18-м с 27 очками.

В следующем туре ПСЖ 21 марта сыграет в гостях с идущим третьим "Лионом" (60 очков). "Нант" в тот же день примет "Лорьян".