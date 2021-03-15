"Даллас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ. Радулов забросил победный буллит

В составе победителей отличился Джо Павелски (15-я минута), победный буллит на счету российского форварда Александра Радулова. У проигравших шайбу забросил Зак Веренски (47).

ТАСС, 15 марта. "Даллас" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Радулов провел первый матч с 4 февраля, он не играл из-за травмы нижней части тела. В нынешнем сезоне 34-летний форвард набрал 11 (3+8) очков в 9 встречах.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 24 очка в 24 матчах. "Коламбус" расположился на пятой строчке с 29 очками в 30 встречах. В следующем матче "Даллас" 17 марта примет "Тампу", а "Коламбус" 19 марта в гостях сыграет с "Каролиной".