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НХЛ

"Даллас" обыграл "Коламбус" в матче НХЛ. Радулов забросил победный буллит

Российский форвард пропустил больше месяца из-за травмы
Александр Радулов AP Photo/Paul Vernon
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 15 марта. "Даллас" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличился Джо Павелски (15-я минута), победный буллит на счету российского форварда Александра Радулова. У проигравших шайбу забросил Зак Веренски (47).

Радулов провел первый матч с 4 февраля, он не играл из-за травмы нижней части тела. В нынешнем сезоне 34-летний форвард набрал 11 (3+8) очков в 9 встречах.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 24 очка в 24 матчах. "Коламбус" расположился на пятой строчке с 29 очками в 30 встречах. В следующем матче "Даллас" 17 марта примет "Тампу", а "Коламбус" 19 марта в гостях сыграет с "Каролиной".

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