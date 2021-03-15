Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 15 марта. "Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (12-я минута), Андре Бураковски (35), Йоонас Донской (38) и Натан Маккинон (57). У проигравших отличился Кертис Макдермид (47).

Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 9 (5+4) очков в 26 матчах.