Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

ТАСС, 15 марта. "Колорадо" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Назем Кадри (12-я минута), Андре Бураковски (35), Йоонас Донской (38) и Натан Маккинон (57). У проигравших отличился Кертис Макдермид (47).
Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 9 (5+4) очков в 26 матчах.
"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 34 очка в 26 матчах. "Лос-Анджелес" расположился на пятой строчке с 28 очками в 27 встречах. В следующем матче "Колорадо" 17 марта примет "Анахайм", а "Лос-Анджелес" днем ранее дома сыграет с "Сент-Луисом".