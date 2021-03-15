Сорокин отразил 29 бросков и помог "Айлендерс" одержать девятую победу подряд в НХЛ

ТАСС, 15 марта. "Нью-Джерси" проиграл "Айлендерс" со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У гостей шайбы забросили Киффер Беллоуз (5-я минута) и Брок Нельсон (20), победный буллит на счету Оливера Вальстрема. В составе хозяев шайбы забросили Янне Куокканен (6) и Егор Шарангович (37).

Защитник "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне он набрал 2 (0+2) очка в 24 матчах. Голкипер "Айлендерс" отразил Илья Сорокин отразил 29 бросков, он выиграл свой шестой матч в девяти встречах.