Сорокин отразил 29 бросков и помог "Айлендерс" одержать девятую победу подряд в НХЛ

ТАСС, 15 марта. "Нью-Джерси" проиграл "Айлендерс" со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У гостей шайбы забросили Киффер Беллоуз (5-я минута) и Брок Нельсон (20), победный буллит на счету Оливера Вальстрема. В составе хозяев шайбы забросили Янне Куокканен (6) и Егор Шарангович (37).
Защитник "Нью-Джерси" Дмитрий Куликов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне он набрал 2 (0+2) очка в 24 матчах. Голкипер "Айлендерс" отразил Илья Сорокин отразил 29 бросков, он выиграл свой шестой матч в девяти встречах.
"Айлендерс" одержали девятую победу подряд, клуб занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 42 очка в 29 матчах. "Нью-Джерси" расположился на седьмой строчке с 20 очками в 25 встречах. В следующем матче "Айлендерс" 17 марта сыграют в гостях с "Вашингтоном", а "Нью-Джерси" в тот же день примет "Баффало".
В другом матче дня "Детройт" дома уступил "Каролине" со счетом 1:2.