Семью футболиста ПСЖ Ди Марии ограбили во время матча с "Нантом"

ТАСС, 15 марта. Дом футболиста "Пари Сен-Жермен" Анхеля Ди Марии был ограблен во время матча 29-го тура чемпионата Франции с "Нантом". Как сообщает радиостанция RMC, его семья была дома в момент ограбления, но не пострадала.

Игра состоялась в воскресенье в Париже и завершилась поражением ПСЖ со счетом 1:2.

Именно из-за ограбления Ди Мария был заменен на 62-й минуте матча, после чего аргентинец сразу же отправился домой. Как сообщает Le Parisien, его семья хоть и находилась дома, но ничего не слышала. Преступники сумели выкрасть содержимое сейфа, который находился на втором этаже дома.

Также стало известно, что в этот же вечер от грабителей пострадали родители защитника ПСЖ Маркиньоса.