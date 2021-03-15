Захарян и Макаров вошли в состав сборной России на молодежный чемпионат Европы по футболу

ТАСС, 15 марта. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян и нападающий казанского "Рубина" Денис Макаров вызваны в сборную России для участия в групповом этапе молодежного чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Подготовку к чемпионату Европы сборная России начнет 18 марта в Новогорске. Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов, защитник чешской "Млады Болеслав" Алексей Татаев и полузащитник подмосковных "Химок" Максим Глушенков не смогут помочь команде из-за реабилитации после травмы.

Полный состав сборной России выглядит следующим образом: вратари - Александр Максименко ("Спартак"), Денис Адамов ("Сочи"), Иван Ломаев ("Крылья Советов"); защитники - Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба - ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Нефтехимик"), Павел Маслов ("Спартак"), Артем Голубев ("Уфа"), Данил Круговой ("Зенит"); полузащитники - Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба - "Динамо"), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба - "Краснодар"), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба - ЦСКА), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Наиль Умяров ("Спартак"), Данил Глебов ("Ростов"), Даниил Куликов ("Локомотив"); нападающие - Вячеслав Грулёв ("Динамо"), Федор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров ("Рубин").

Захаряну 17 лет, он впервые вызван в молодежную сборную России. В текущем сезоне он провел за основную команду "Динамо" пять матчей, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Макарову 23 года, он выступает за "Рубин" с 2020 года. В текущем сезоне футболист провел 23 матча, забив восемь мячей и отдав одну голевую передачу.

Молодежный чемпионат Европы состоится в Венгрии и Словении, участие в турнире примут 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта. Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьёре. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).

Отличия в составе по сравнению с предыдущими матчами

В ноябре 2020 года, когда молодежная сборная России проводила товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату Европы - 2021, в команду не вызывались защитники Дивеев и Евгеньев, а также полузащитники Кучаев и Обляков. Все они тогда были вызваны в расположение национальной команды на матчи Лиги наций против сборных Турции и Сербии, а также товарищескую встречу против команды Молдавии.

Лесовой и Макаров играли за молодежную сборную России в отборочном турнире к чемпионату Европы - 2021, но не были вызваны на товарищеские матчи в ноябре прошлого года.