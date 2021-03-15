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WTA

Путин пожелал ярких побед участницам теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Глава государства отметил слаженную работу организаторов турнира

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Эти традиционные соревнования прочно обосновались в международном теннисном календаре и всегда становятся большим, долгожданным событием для поклонников спорта. Ведь на кортах нашей Северной столицы встречаются как именитые участницы, признанные звезды, так и талантливые, подающие надежды дебютантки из разных стран", - говорится в приветствии президента.

Глава государства отметил слаженную работу организаторов турнира и пожелал участницам ярких побед.

Турнир WTA 500 St. Petersburg Ladies Trophy проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 21 марта.

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