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Допинг в спорте

Борца Хашагульгова дисквалифицировали на три года за допинг

Отстранение отсчитывается с 6 ноября 2020 года

ТАСС, 15 марта. Российский борец Илез Хашагульгов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Дисквалификация Хашагульгова отсчитывается с 6 ноября 2020 года.

Хашагульгов является победителем Кубка России по грэпплингу, бронзовым призером чемпионата России по грэпплингу.

Теги
Допинг
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