Российский футбольный союз проведет расследование дел подозреваемых в допинге игроков

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) проведет собственное расследование дел трех футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга. Об этом заявил председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов, комментарий которого ТАСС предоставила служба коммуникаций РФС.

В понедельник в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о получении от Международной федерации футбола (ФИФА) информации о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. По информации портала "Чемпионат.com", одним из нарушителей является нападающий "Ростова" Владимир Обухов.

"Медицинский комитет РФС получил всю необходимую информацию по делам о возможном нарушении антидопинговых правил тремя футболистами и в самое ближайшее время проведет собственное расследование с привлечением службы безопасности РФС, - сказал Безуглов. - Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица".

"Несмотря на то, что речь идет о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил. В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка", - добавил Безуглов.