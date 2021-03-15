Боксер Бетербиев заявил, что полностью восстановился от коронавируса

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев заявил, что полностью восстановился от коронавируса перед боем против немца Адама Дайнеса. Об этом Бетербиев заявил на пресс-конференции.

Поединок между Бетербиевым и Дайнесом пройдет в Москве 20 марта. Изначально бой должен был пройти 30 января. В конце декабря в команде спортсмена сообщили ТАСС, что Бетербиев заразился коронавирусом, из-за чего поединок был перенесен. Боксер впервые в профессиональной карьере выступит в России, до этого он проводил поединки в США и Канаде.

"Домашние стены могут сказаться как в плюс, так и наоборот. Необходимо справиться с этим и обернуть это в свой плюс. Я готов хорошо. Это [коронавирус] было, я восстановился", - сказал Бетербиев.

Бетербиев владеет титулом чемпиона мира по версии IBF с 2017 года, WBC - с 2019-го. На счету 36-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе 30-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.