Чемпион мира по боксу Бетербиев заявил о готовности провести бой по правилам ММА

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев готов провести бой по правилам смешанных единоборств (ММА). Об этом Бетербиев заявил на пресс-конференции.

"Я бы провел бой с чемпионом в своем весе - 77 кг или 84 кг - по правилам ММА. По-моему, такого еще не было. Если бы я готовился к такому бою, то попросил бы Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера помочь мне, поделиться опытом", - сказал Бетербиев.

Чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 77 кг является Камару Усман, до 84 кг - Исраэль Адесанья.