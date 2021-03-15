Бывший футболист "Зенита" Денисов заявил, что был готов перейти в "Спартак"

ТАСС, 15 марта. Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Игорь Денисов был готов перейти в московский "Спартак", несмотря на отрицательные эмоции к клубу. Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Во время ссоры с "Зенитом" мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: "Честно скажу, я ненавижу ваш "Спартак". Просто ненавижу", - сказал Денисов. - У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в "Спартак" для того, чтобы обыграть "Зенит". Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть "Зенит".

"У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в "Спартак", но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло", - добавил футболист.

Денисову 36 лет, он является четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2018), а также трехкратным обладателем Кубка России (2010, 2017, 2019). С 2002 по 2013 год Денисов выступал за "Зенит", с 2013 по 2017 год - за московское "Динамо", с 2017 по 2019 год - за московский "Локомотив". В 2019 году завершил карьеру.