Лыжник Клебо заявил, что участвует в соревнованиях не ради побед над Большуновым

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо принимает участие в соревнованиях не ради побед над россиянином Александром Большуновым. Комментарий спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал NRK.

"Я выступаю не для того, чтобы победить Большунова, - сказал Клебо. - И никогда так не будет. Я соревнуюсь главным образом с самим собой и буду так поступать, пока не сойду в могилу".

Большунову 24 года, он является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным победителем общего зачета Кубка мира, двукратным победителем многодневной гонки "Тур де Ски". На счету россиянина одна золотая, шесть серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.

Клебо 24 года, он является трехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира, двукратным победителем общего зачета Кубка мира.