Российский футбольный союз запросил документы у "Локомотива" по эпизоду с избиением игрока

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запросил документы у московского "Локомотива" по эпизоду с дракой после матча Юношеской футбольной лиги - 2 (ЮФЛ-2) с "Чертаново". Об этом говорится в комментарии службы коммуникаций РФС, предоставленном ТАСС.

Как ранее рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, футболист "Локомотива" Максим Шнапцев был избит в субботу после матча ЮФЛ-2 с "Чертаново" (2:1) около "РЖД-Арены". Отмечалось, что избиение носило массовый характер. В воскресенье в "Чертаново" заявили, что конфликт произошел между двумя спортсменами.

"КДК РФС запросил документы у "Локомотива" по эпизоду, произошедшему после матча с "Чертаново" в ЮФЛ-2. Заседание КДК по произошедшему инциденту запланировано на 18 марта", - говорится в сообщении.