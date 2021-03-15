СМИ: Лука Модрич продлил контракт с "Реалом" на один год

ТАСС, 15 марта. Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" хорват Лука Модрич продлил контракт на один год. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации журналиста, испанский клуб в ближайшее время сделает официальное объявление. Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2021 года.

"Продление контракта Модрича с "Реалом" состоялось, и это уже не под вопросом, - написал Романо. - Договоренность о продлении соглашения на один год была достигнута в январе. Для официального подтверждения это просто вопрос времени".