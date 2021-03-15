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Футбол в Испании

СМИ: Лука Модрич продлил контракт с "Реалом" на один год

Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2021 года

ТАСС, 15 марта. Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" хорват Лука Модрич продлил контракт на один год. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации журналиста, испанский клуб в ближайшее время сделает официальное объявление. Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2021 года.

"Продление контракта Модрича с "Реалом" состоялось, и это уже не под вопросом, - написал Романо. - Договоренность о продлении соглашения на один год была достигнута в январе. Для официального подтверждения это просто вопрос времени".

Модричу 35 лет, в текущем сезоне хорватский полузащитник провел за клуб 34 матча, забив три мяча и отдав три голевые передачи. Модрич перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2012 году. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, один раз - обладателем Кубка Испании, трижды - обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, по четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч". В составе сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила сборной Франции.

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