Матч НХЛ "Лос-Анджелес" - "Сент-Луис" перенесен из-за нелетной погоды в Денвере

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла встречу между "Лос-Анджелесом" и "Сент-Луисом". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Причиной переноса послужили непригодные для перелета погодные условия в Денвере, где "Лос-Анджелес" до этого проводил встречу против "Колорадо" (1:4).

Матч "Лос-Анджелес" - "Сент-Луис" должен был пройти в ночь на вторник. Новая дата встречи пока не объявлена. В составе "Сент-Луиса" выступают российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

"Сент-Луис" с 33 очками в 28 матчах занимает четвертое место таблицы Западного дивизиона, следом за ним идет "Лос-Анджелес", набрав 28 очков в 27 встречах.