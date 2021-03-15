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ЧМ-2022 по футболу

Первый канал в прямом эфире покажет матч сборных России и Словении

Встреча пройдет 27 марта, начало - в 17:00 мск

ТАСС, 15 марта. Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

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Встреча пройдет 27 марта в Сочи, начало - в 17:00 мск. Также в марте российская команда проведет две выездные встречи - против сборных Мальты (24 марта, 22:45 мск) и Словакии (30 марта, 21:45 мск).

Сборная России в квалификации чемпионата мира 2022 года выступит в группе H. Помимо сборных Мальты, Словакии и Словении, соперниками российских футболистов будут команды Кипра и Хорватии.

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