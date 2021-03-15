Гандболистки ЦСКА сменили домашнюю арену

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Гандболистки московского ЦСКА проведут оставшиеся матчи нынешнего сезона в волейбольном центре "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

ЦСКА проводил домашние игры в спорткомплексе "Игровой" на Ленинградском проспекте, а все домашние встречи группового раунда Лиги чемпионов прошли во Дворце спорта "Динамо" на улице Лавочкина.

"До конца сезона ЦСКА будет играть в волейбольном центре "Динамо", - сообщили в пресс-службе.

ЦСКА пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграет с "Бухарестом". В следующем домашнем матче чемпионата России красно-синие встретятся с командой "Уфа-Алиса" 31 марта. В турнирной таблице чемпионата России столичная команда занимает третье место и уже гарантировала себе участие в плей-офф.

Гандболистки ЦСКА в волейбольном центре "Динамо" уже провели ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором обыграли словенский "Крим" со счетом 27:21.