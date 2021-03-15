Игорь Денисов рассказал о желании поработать генеральным директором футбольного клуба

ТАСС, 15 марта. Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов хотел бы попробовать себя в качестве генерального директора какого-либо футбольного клуба. Комментарий Денисова приводит газета "Спорт-Экспресс".

Денисову 36 лет, он завершил карьеру в 2019 году.

"Я бы с удовольствием пошел бы в футбол, но на должность гендиректора, потому что очень легко поставить структуру, как должен работать клуб. Я это понимаю, я это знаю от детского футбола до первой команды", - заявил Денисов.

"Допустим, кто-то главный тренер в команде, он должен быть заодно и с генеральным директором, и со спортивным директором, и с хозяином, это все должно быть в связке. У нас этого не получается: иногда тебе как тренеру могут дать футболистов, которых ты не желаешь. Это классика российского футбола, это сплошь и рядом, и тренер может попасть в такую позорную ситуацию, из которой он не выйдет", - заключил футболист.

Денисов является четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2018), трехкратным обладателем Кубка России (2010, 2017, 2019), двукратным обладателем суперкубка страны (2008, 2011), по разу выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (2008). На протяжении карьеры он представлял петербургский "Зенит", московские "Динамо", "Локомотив" и махачкалинский "Анжи".