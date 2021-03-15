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Футбол в России

Игорь Денисов рассказал о желании поработать генеральным директором футбольного клуба

Бывший футболист сборной России отметил, что он знает, как правильно выстроить структуру клуба

ТАСС, 15 марта. Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов хотел бы попробовать себя в качестве генерального директора какого-либо футбольного клуба. Комментарий Денисова приводит газета "Спорт-Экспресс".

Денисову 36 лет, он завершил карьеру в 2019 году.

"Я бы с удовольствием пошел бы в футбол, но на должность гендиректора, потому что очень легко поставить структуру, как должен работать клуб. Я это понимаю, я это знаю от детского футбола до первой команды", - заявил Денисов.

"Допустим, кто-то главный тренер в команде, он должен быть заодно и с генеральным директором, и со спортивным директором, и с хозяином, это все должно быть в связке. У нас этого не получается: иногда тебе как тренеру могут дать футболистов, которых ты не желаешь. Это классика российского футбола, это сплошь и рядом, и тренер может попасть в такую позорную ситуацию, из которой он не выйдет", - заключил футболист.

Денисов является четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2018), трехкратным обладателем Кубка России (2010, 2017, 2019), двукратным обладателем суперкубка страны (2008, 2011), по разу выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА (2008). На протяжении карьеры он представлял петербургский "Зенит", московские "Динамо", "Локомотив" и махачкалинский "Анжи".

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