Умер серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов

ТАСС, 15 марта. Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года Юрий Шикунов скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Юрий Иванович всю жизнь посвятил футболу, был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Российская премьер-лига выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича Шикунова", - говорится в заявлении.

На протяжении карьеры Шикунов выступал на позиции полузащитника за "Торпедо" из Таганрога, а также ростовские СКА и "Ростсельмаш". В качестве тренера работал в "Ростсельмаше" и возглавлял "Шахтер" из города Шахты.

В составе СКА Шикунов стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года, дважды входил в список 33 лучших футболистов страны. В составе сборной СССР в 1964 году завоевал серебряные медали чемпионата Европы, в финале турнира советские футболисты уступили испанцам (1:2).