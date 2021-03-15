Игорь Денисов рассказал, в какой момент принял решение о завершении карьеры футболиста

ТАСС, 15 марта. Полузащитник Игорь Денисов собирался завершить карьеру в футбольном клубе "Локомотив". Комментарий бывшего игрока сборной России приводит газета "Спорт-Экспресс".

Денисову 36 лет, он завершил карьеру в мае 2019 года после того, как "Локомотив" и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"У меня было в голове, что я закончу в "Локомотиве", потому что меня очень хорошо встретили, очень комфортно было с ребятами, просто полтора-два года для меня был праздник. Уходить в другую команду на тот момент я не хотел", - сообщил Денисов.

"Раздался звонок на сборах от [Игоря] Малафеева (на тот момент спортивного директора петербургского "Зенита" - прим. ТАСС), он мне сказал: "Игорь, как считаешь, сколько тебе дать на пенсию?" Я тогда понял, что это как минимум для меня неправильно, я бы со своей выносливостью играл бы до 40. Когда Слава так мне сказал, мне стало больно, что у меня мелькали мысли вернуться и доиграть в "Зените", убило все желание вернуться в "Зенит". Понятно, что у "Зенита" не было желания взять меня обратно играть в футбол, но после его телефонного звонка у меня все [закончилось], - добавил он.

Денисов представлял "Зенит" с 2002 по 2013 год, в составе команды стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, по разу выигрывал кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также он представлял махачкалинский "Анжи", московские "Динамо" и "Локомотив", одержав с последним победы в чемпионате и Кубке России (дважды).