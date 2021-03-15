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Футбол в России

Игорь Денисов рассказал, в какой момент принял решение о завершении карьеры футболиста

Бывший полузащитник сборной России отметил, что на его решение повлиял звонок Вячеслава Малафеева, который занимал пост спортивного директора "Зенита"

ТАСС, 15 марта. Полузащитник Игорь Денисов собирался завершить карьеру в футбольном клубе "Локомотив". Комментарий бывшего игрока сборной России приводит газета "Спорт-Экспресс".

Денисову 36 лет, он завершил карьеру в мае 2019 года после того, как "Локомотив" и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

"У меня было в голове, что я закончу в "Локомотиве", потому что меня очень хорошо встретили, очень комфортно было с ребятами, просто полтора-два года для меня был праздник. Уходить в другую команду на тот момент я не хотел", - сообщил Денисов.

"Раздался звонок на сборах от [Игоря] Малафеева (на тот момент спортивного директора петербургского "Зенита" - прим. ТАСС), он мне сказал: "Игорь, как считаешь, сколько тебе дать на пенсию?" Я тогда понял, что это как минимум для меня неправильно, я бы со своей выносливостью играл бы до 40. Когда Слава так мне сказал, мне стало больно, что у меня мелькали мысли вернуться и доиграть в "Зените", убило все желание вернуться в "Зенит". Понятно, что у "Зенита" не было желания взять меня обратно играть в футбол, но после его телефонного звонка у меня все [закончилось], - добавил он.

Денисов представлял "Зенит" с 2002 по 2013 год, в составе команды стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, по разу выигрывал кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Также он представлял махачкалинский "Анжи", московские "Динамо" и "Локомотив", одержав с последним победы в чемпионате и Кубке России (дважды).

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Российский футбол
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