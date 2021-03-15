Месси повторил рекорд Хави по количеству матчей за "Барселону"

ТАСС, 15 марта. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сравнялся с бывшим партнером по команде, полузащитником Хави по количеству проведенных матчей за каталонский клуб.

В понедельник Месси вышел в стартовом составе команды на домашний матч 27-го тура чемпионата Испании против "Уэски". Эта встреча стала 767-й для 33-летнего аргентинца в составе каталонцев.

Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за главную команду с октября 2004 года. За это время он забил 659 голов за команду, следом за ним располагаются Сесар Родригес (232) и Луис Суарес (198).

В составе "Барселоны" Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь раз - суперкубок страны, шесть раз - Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси является единственным шестикратным лауреатом премии "Золотой мяч", присуждаемой лучшему игроку года.

Хави в настоящее время является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд", в котором он завершил игровую карьеру в 2019 году. Испанец выступал за "Барселону" с 1998 по 2015 год.