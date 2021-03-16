Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Бучневич внесен в ковид-протокол

Также в списке находятся его одноклубники, защитник Адам Фокс и нападающий Филлип Ди Джузеппе.

ТАСС, 16 марта. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич внесен в ковид-протокол. Об этом сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман в своем Twitter.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Ближайший матч "Рейнджерс" проведут в ночь на 16 марта против "Филадельфии" (начало - 02:00 мск). Бучневич в нынешнем сезоне провел в составе команды из Нью-Йорка 26 матчей, в которых забросил 8 шайб и сделал 14 результативных передач.