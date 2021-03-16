Умер отец владельца "Спартака" Леонида Федуна

ТАСС, 16 марта. Отец председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна народный врач СССР Арнольд Федун умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна", - говорится в сообщении.

В 1960-х годах Арнольд Федун работал на космодроме Байконур в госпитале, рассчитанном на 700 коек. В 1972 году был назначен ведущим хирургом Центрального госпиталя Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Одинцове, в 1975 году был назначен на должность главного хирурга РВСН СССР. В 1988 году был уволен в запас, но остался в профессии. Арнольд Федун является автором и соавтором более 250 научных работ по различным разделам хирургии и организации военного здравоохранения, разработчиком более 60 рационализаторских предложений и изобретений.

Арнольд Федун - заслуженный врач РСФСР (1976), народный врач СССР (1986), удостоен Ордена Красной Звезды и медали "За боевые заслуги".