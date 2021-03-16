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Футбол в России

Умер отец владельца "Спартака" Леонида Федуна

Народному врачу СССР Арнольду Федуну было 92 года

ТАСС, 16 марта. Отец председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна народный врач СССР Арнольд Федун умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

"Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна", - говорится в сообщении.

В 1960-х годах Арнольд Федун работал на космодроме Байконур в госпитале, рассчитанном на 700 коек. В 1972 году был назначен ведущим хирургом Центрального госпиталя Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Одинцове, в 1975 году был назначен на должность главного хирурга РВСН СССР. В 1988 году был уволен в запас, но остался в профессии. Арнольд Федун является автором и соавтором более 250 научных работ по различным разделам хирургии и организации военного здравоохранения, разработчиком более 60 рационализаторских предложений и изобретений.

Арнольд Федун - заслуженный врач РСФСР (1976), народный врач СССР (1986), удостоен Ордена Красной Звезды и медали "За боевые заслуги".

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Российский футбол
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