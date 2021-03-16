Лучший бомбардир "Автомобилиста" Голышев продолжит карьеру в системе клуба НХЛ "Айлендерс"

ТАСС, 16 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" расторг соглашение с нападающим Анатолием Голышевым, который является лучшим бомбардиром клуба в лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий активировал опцию прекращения действующего контракта по собственной инициативе. В 2019 году при подписании договора Голышеву была предоставлена возможность расторгнуть контракт после двух проведенных сезонов за "Автомобилист", которой он воспользовался. Голышев продолжит карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Айлендерс", который выбрал форварда на драфте 2016 года под общим 95-м номером.

"Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведенные в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!", - говорится в сообщении "Автомобилиста" на официальном сайте.

Также екатеринбургский клуб продлил соглашение на год с двукратным призером чемпионатов мира 32-летним чехом Якубом Коваржем, выступающим за "Автомобилист" с сезона-2017/18. В прошлом сезоне голкипер провел 56 матчей, одержав 24 победы и восемь раз сыграв "на ноль". Коварж является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2011, 2012), участником Матча звезд КХЛ (2015, 2019, 2020).

Голышеву 26 лет, он выступал за "Автомобилист" с 2012 года. Россиянин является лучшим бомбардиром клуба в КХЛ. Он провел 403 матча за восемь сезонов, набрав 220 (109+111) очков по системе "гол+пас".