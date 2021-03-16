{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ
Обновлено 

Лучший бомбардир "Автомобилиста" Голышев продолжит карьеру в системе клуба НХЛ "Айлендерс"

Нападающий воспользовался опцией прекращения действующего контракта по собственной инициативе
Анатолий Голышев (слева) Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Анатолий Голышев (слева)
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 16 марта. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" расторг соглашение с нападающим Анатолием Голышевым, который является лучшим бомбардиром клуба в лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий активировал опцию прекращения действующего контракта по собственной инициативе. В 2019 году при подписании договора Голышеву была предоставлена возможность расторгнуть контракт после двух проведенных сезонов за "Автомобилист", которой он воспользовался. Голышев продолжит карьеру в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Айлендерс", который выбрал форварда на драфте 2016 года под общим 95-м номером.

"Наш клуб благодарит Анатолия за все годы, проведенные в команде, и желает успехов в продолжении карьеры за океаном!", - говорится в сообщении "Автомобилиста" на официальном сайте.

Также екатеринбургский клуб продлил соглашение на год с двукратным призером чемпионатов мира 32-летним чехом Якубом Коваржем, выступающим за "Автомобилист" с сезона-2017/18. В прошлом сезоне голкипер провел 56 матчей, одержав 24 победы и восемь раз сыграв "на ноль". Коварж является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2011, 2012), участником Матча звезд КХЛ (2015, 2019, 2020).

Голышеву 26 лет, он выступал за "Автомобилист" с 2012 года. Россиянин является лучшим бомбардиром клуба в КХЛ. Он провел 403 матча за восемь сезонов, набрав 220 (109+111) очков по системе "гол+пас".

Теги
КХЛ
Летние неолимпийские виды спорта
Матыцин назвал задачу Минспорта в вопросе развития самбо в России
Глава ведомства считает, что нужно более консолидированно выстраивать работу по развитию этого вида спорта
Читать полностью