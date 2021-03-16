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Летние неолимпийские виды спорта

Всероссийская федерация самбо попросила перенести чемпионат мира в Москве на 2025 год

Изначально турнир должен был пройти в столице с 16 по 18 ноября 2021 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Всероссийская федерация самбо обратилась в Международную федерацию самбо и в мэрию Москвы с просьбой перенести чемпионат мира на 2025 год. Об этом на заседании рабочей группы по развитию и популяризации самбо в РФ рассказал президент всероссийской федерации Сергей Елисеев.

Чемпионат мира должен был пройти в Москве с 16 по 18 ноября 2021 года.

"Мы обратились в мэрию Москвы и международную федерацию с просьбой перенести чемпионат мира на 2025 год", - сказал Елисеев.

"Это вынужденный шаг, мы через два года вернемся к этому вопросу и чемпионат мира проведем в Москве", - отметил президент международной федерации Василий Шестаков.

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