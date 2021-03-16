Матыцин призвал более консолидированно развивать самбо в России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство спорта России должно более консолидированно выстраивать работу по развитию самбо в стране. Об этом на заседании рабочей группы по развитию и популяризации самбо в РФ рассказал министр спорта Олег Матыцин.

Заседание проходит в Минспорте с участием Матыцина, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова и председателя попечительского совета Всероссийской федерации самбо Рашида Нургалиева.

"Самбо обладает колоссальным ресурсом по становлению личности, - сказал Матыцин. - И я вижу нашу задачу в том, чтобы более консолидированно выстраивать нашу работу и конструктивный диалог по развитию этого вида спорта. Самое главное - через проведение соревнований, взаимодействие с международной федерацией необходимо укреплять авторитет нашей страны".