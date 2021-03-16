Златан Ибрагимович вызван в сборную Швеции по футболу впервые с 2016 года

ТАСС, 16 марта. Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции на отборочные матчи к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольного союза (SFA).

Ибрагимович сыграет за национальную сборную впервые с 2016 года, когда объявил о завершении международной карьеры.

Сборная Швеции на старте отборочного турнира чемпионата мира сыграет с командами Грузии (25 марта дома) и Косова (28 марта в гостях). Также сборная проведет товарищеский матч против команды Эстонии (31 марта дома).

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за "Милан" с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 14 мячей в 14 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.

За сборную Швеции Ибрагимович провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции.