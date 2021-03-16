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ATP

Российский теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира в Дубае

Во втором круге Хачанов выиграл у Алексея Попырина из Австралии

ТАСС, 16 марта. Россиянин Карен Хачанов обыграл австралийца Алексея Попырина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу 24-летнего россиянина, который посеян на турнире под восьмым номером. В третьем круге Хачанов сыграет с французом Жереми Шарди (53-я ракетка мира).

Хачанов занимает 22-е место в рейтинге АТР и является победителем четырех турниров под эгидой организации. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах серии Большого шлема. 21-летний Попырин располагается на 86-й строчке мирового рейтинга. В его активе один титул.

Турнир в Дубае завершится 20 марта, призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

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