Даниил Мироманов подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Вегас"

ТАСС, 16 марта. Российский защитник Даниил Мироманов подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на сезон-2021/22.

В минувшем сезоне Мироманов провел 58 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Сочи" и набрал 29 очков (10 шайб + 19 передач). По итогам сезона клуб занял 10-е место в Западной конференции и не смог выйти в плей-офф.

Ранее Мироманов представлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга, выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) и Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL).