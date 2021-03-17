Счетная палата: дебиторская задолженность Минспорта в 2020 году снизилась в пять раз

ТАСС, 17 марта. Дебиторская задолженность Министерства спорта РФ в 2020 году снизилась в пять раз по отношению к предыдущему году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ.

В числе положительных тенденций отмечено сокращение объема незавершенного строительства в 2,8 раза. При этом в отчете Счетной палаты сказано, что Минспорту не удалось показать высокие результаты при реализации программных мероприятий. В частности, уровень выполнения показателей государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" составил 71,1%. Кроме того, не достигнуты плановые значения по 13 показателям из 45.

Счетная палата утверждает, что Минспорт не проводил оценку достижения показателей результативности использованных субсидий, а при наличии нарушений не применял к получателям штрафные санкции, что может стать одной из причин формирования рисков неэффективного планирования бюджетных средств.

По результатам проверки в Минспорт направлено письмо с рекомендацией учета остатков субсидий при формировании финансового обеспечения государственного задания, а также представление об устранении нарушений по нормированию закупок, определению затрат на проезд к месту командирования и обратно, найму жилого помещения.