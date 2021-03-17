ТАСС, 17 марта. Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом Вудс сообщил в своем Twitter .

Авария произошла 23 февраля. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

"Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться. Я очень благодарен за слова поддержки, которые получил за это время. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Я буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем", - написал Вудс.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.