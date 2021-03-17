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Летние олимпийские виды спорта

Гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии

Авария произошла 23 февраля, гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы

ТАСС, 17 марта. Американского гольфиста Тайгера Вудса выписали из больницы после аварии в городе Ранчо Палос Вердес (США, штат Калифорния). Об этом Вудс сообщил в своем Twitter.

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Авария произошла 23 февраля. Гольфист получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень.

"Рад сообщить, что вернулся домой и продолжаю восстанавливаться. Я очень благодарен за слова поддержки, которые получил за это время. Спасибо невероятным хирургам, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам. Я буду восстанавливаться дома и работать над тем, чтобы становиться сильнее с каждым днем", - написал Вудс.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.

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