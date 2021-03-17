"Миннесота" обыграла "Аризону" в матче НХЛ. Капризов набрал очки в четвертой игре подряд

Голевой передачей в эпизоде с голом Цуккарелло отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он сделал результативное действие в четвертой игре подряд, всего в активе россиянина 25 очков (10 голов + 15 передач) в 27 матчах дебютного сезона в НХЛ.

"Миннесота" занимает второе место в таблице Западного дивизиона, набрав 37 очков в 27 матчах. "Аризона" находится на шестой позиции с 28 очками за 29 игр. Следующий матч "Миннесота" проведет 19 марта в гостях против "Колорадо". "Аризона" в тот же день сыграет на выезде с "Анахаймом".

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" дома обыграл "Баффало" (3:2). "Бостон" на выезде победил "Питтсбург" (2:1), нападающий хозяев Евгений Малкин получил травму после столкновения с защитником гостей Джарредом Тинорди в начале встречи и не смог продолжить игру. "Детройт" на своей площадке обыграл "Каролину" (4:2).