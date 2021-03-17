"Тампа" обыграла "Даллас" в матче НХЛ. Радулов забросил первую шайбу после возвращения

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Далласа" отличились Миро Хейсканен (30-я минута), Джейми Бенн (58), Александр Радулов (59), который также не реализовал буллит в послематчевой серии. У "Тампы" шайбы забросили Брендэн Пойнт (4), Мэттью Джозеф (35), Стивен Стэмкос (52).

Радулов забросил первую шайбу после возвращения, россиянин провел второй матч с 4 февраля, он не играл из-за травмы нижней части тела. В нынешнем сезоне 34-летний форвард набрал 12 (четыре гола + восемь передач) очков в 10 встречах.

Одноклубник Радулова Денис Гурьянов, а также защитник "Тампы" Михаил Сергачев не сумели отличиться. Голкипер гостей Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.

"Тампа" набрала 42 очка в 28 матчах, команда находится на первом месте в таблице Центрального дивизиона. "Даллас" занимает шестую позицию, набрав 25 очков за 25 игр. Следующий матч "Тампа" проведет 19 марта дома против "Чикаго", "Даллас" в тот же день сыграет на выезде с "Детройтом".

В другом матче игрового дня "Колорадо" дома оказался сильнее "Анахайма" (8:4), одну голевую передачу отдал нападающий хозяев Валерий Ничушкин.