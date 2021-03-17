Большунов не исключает, что повесит у себя дома портрет Клебо для мотивации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов не исключает, что для повышения мотивации при подготовке к новому сезону повесит у себя дома портрет своего главного соперника, трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум на прошлой неделе предложил спортсменам команды повесить в своих домах портреты Большунова, чтобы его изображение мотивировало их при подготовке к зимним Олимпийских играм 2022 года в Пекине.

"Посмотрим, может, сделаю, - ответил Большунов на вопрос, готов ли он повесить у себя дома портрет кого-то из норвежцев. - Клебо? Может быть".

В этом сезоне Большунов во второй раз победил в общем зачете Кубка мира, в многодневной гонке "Тур де Ски" и завоевал свое первое золото чемпионата мира.