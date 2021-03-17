Большунов оценил шансы побороться с Клебо за малый Хрустальный глобус в спринте

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов считает, что ему будет непросто обойти норвежца Йоханнеса Клебо в борьбе за победу в спринтерском зачете Кубка мира. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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В этом сезоне Большунов во второй раз победил в общем зачете Кубка мира и в зачете дистанционщиков, завоевав большой и малый Хрустальные глобусы. Большунов ни разу не побеждал в спринтерском зачете, в то время как Клебо это удавалось четыре раза.

"У меня все же своя дорога. За спринтерский глобус побороться будет сложно, Йоханнес пока еще сильнейший в этом виде программы", - сказал Большунов.

Клебо пропустил большую часть нынешнего сезона в связи с пандемией коронавируса, поэтому в спринтерском зачете Кубка мира занял восьмое место. Победу одержал итальянец Федерико Пеллегрино.