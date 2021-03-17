Газизов: "Уфа" не рассчитывает собрать полный стадион на матче против "Локомотива"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" не рассчитывает собрать полный стадион на матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

16 марта глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Среди прочего в нем отмечается, что "проведение матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других официальных соревнований и спортивных мероприятий разрешается без ограничений по посещаемости при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил".

"Указ есть, но погода холодная, и думаю, что будет тяжеловато [собрать полные трибуны]. Стоит ли ждать большей посещаемости? Надеюсь на это, но в нашем мире все быстро меняется. Сейчас обстановка благоприятная", - сказал Газизов.

"Уфа" после 22 туров занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков (три победы, пять ничьих, 14 поражений). Отставание от зоны стыковых матчей за право сыграть в элите российского футбола в сезоне-2021/22 составляет три очка, от зоны сохранения места в турнире - 12 очков. Матч между "Уфой" и "Локомотивом" пройдет 18 марта в столице Башкортостана на стадионе "Нефтяник", начало игры - 17:00 мск.