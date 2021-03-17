Срок госаккредитации летних федераций продлен на один год в связи с переносом Олимпиады

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ приняло решение об автоматическом продлении на год срока действия государственных аккредитаций общероссийским федерациям по летним олимпийским видам спорта. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, выступая перед депутатами Госдумы.

"Срок госаккредитации федераций продлен на один год в связи с переносом Игр", - заметил Матыцин.

Наличие госаккредитаций дает право федерациям проводить общероссийские соревнования (чемпионаты и Кубки России) и присваивать спортивные звания и разряды.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.