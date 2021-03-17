Матыцин: программа "Спорт на селе" будет утверждена в середине июня

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Программа "Спорт на селе" является одним из приоритетов для Министерства спорта Российской Федерации, она будет утверждена в середине июня. Об этом во время выступления перед депутатами Госдумы заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Мы считаем программу "Спорт на селе" одним из приоритетов, - сказал Матыцин. - Фактически до середины июня будет готово постановление по утверждению программы. Мы заключили 18 новых соглашений с главами субъектов".

"Мы работаем над этим постоянно. Субсидии пока полностью не обеспечивают реализацию этой программы", - добавил министр спорта.

Также Матыцин отдельно обратил внимание на необходимость утверждения программы "Сельский тренер". По его словам, это нужно, "чтобы люди, которые поедут на село, имели преференции по оплате коммунальных услуг, стартового капитала, чтобы сделать эту работу привлекательной".

"Сейчас совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос, чтобы эта работа была базовой, чтобы она помогла нам интегрировать спортивную составляющую. Кстати, вопрос гармонизации тоже частично затрагивает меры соцподдержки", - отметил министр спорта.