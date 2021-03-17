Стеблин назвал Буре достойным кандидатом в совет Международной федерации хоккея

ФХР в среду объявила о том, что действующий глава организации Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. WADA запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата - Павла Буре.

"Это сложная работа, - сказал Стеблин. - Павел опытный человек, он еще наберется опыта. Да, Буре достоин, а дальше надо думать. Это большая работа с членами конгресса, там больше 100 человек голосует".

Третьяку 68 лет, он был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.