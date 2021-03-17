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Санкции WADA против российского спорта

Стеблин назвал Буре достойным кандидатом в совет Международной федерации хоккея

Ранее совет IIHF покинул Владислав Третьяк

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр, финалист Кубка Стэнли Павел Буре является достойным кандидатом в совет Международной федерации хоккея (IIHF). Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Федерации хоккея России (ФХР) Александр Стеблин.

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ФХР в среду объявила о том, что действующий глава организации Владислав Третьяк вышел из состава совета Международной федерации хоккея (IIHF) из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении российского спорта. WADA запретило российским чиновникам занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата - Павла Буре.

"Это сложная работа, - сказал Стеблин. - Павел опытный человек, он еще наберется опыта. Да, Буре достоин, а дальше надо думать. Это большая работа с членами конгресса, там больше 100 человек голосует".

Третьяку 68 лет, он был включен в совет IIHF в 2012 году, депутатом Государственной думы является с 2003 года, возглавляет Федерацию хоккея России с 2006 года.

Теги
РоссияТретьяк, Владислав АлександровичБуре, Павел ВладимировичСанкции WADA против российского спорта
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