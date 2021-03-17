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Санкции WADA против российского спорта

Заявки на пост президента и вхождение в совет IIHF должны быть поданы до 15 июня

В среду президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет IIHF

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заявки кандидатов на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF) и вхождение в совет организации должны быть поданы до 15 июня. Об этом журналистам сообщил президент IIHF Рене Фазель.

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"Дедлайн до середины июня, числа до 15-го. Такой же дедлайн для подачи заявок на пост президента IIHF", - сказал Фазель.

В среду президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк покинул совет из-за того, что согласно санкциям Всемирного антидопингового агентства российским чиновникам запрещено занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Госдумы. На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата - двукратного призера Олимпийских игр, финалиста Кубка Стэнли Павла Буре.

"Это будет большой плюс, если такой человек как Павел войдет в совет. Он хоккейный человек, это всегда хорошо. Мы посмотрим, будут ли другие кандидаты", - добавил Фазель.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичФазель, РенеСанкции WADA против российского спорта
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