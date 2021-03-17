Хоккеист Мичков вошел в расширенный состав сборной России на юниорский чемпионат мира

ТАСС, 17 марта. Нападающий петербургского "СКА-1946" Матвей Мичков вошел в расширенный состав юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) на чемпионат мира 2021 года, который пройдет в США. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Команда соберется 26 марта в Новогорске, где проведет первый этап тренировочного сбора. В США команда отправится 18 апреля, где проведет заключительный этап подготовки.

Для участия в сборе в Новогорск вызваны 32 игрока: вратари - Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все - СКА, Санкт-Петербург), Семен Вязовой ("Толпар", Уфа), защитники - Артем Кулаков, Александр Фигурин (оба - "Авангард", Омск), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все - ЦСКА, Москва), Владислав Лукашевич ("Локомотив", Ярославль), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все - "Динамо", Москва), Игорь Сафонов ("Югра", Ханты-Мансийск), Василий Шумилов ("Толпар"), нападающие - Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все - СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба - "Авангард"), Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (все - "Ак Барс", Казань), Илья Квочко, Данила Юров (оба - "Металлург", Магнитогорск), Виктор Неучев ("Автомобилист", Екатеринбург), Матвей Петров ("Крылья Советов", Москва), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков ("Лада", Тольятти).

Тренерский штаб команды возглавит Альберт Лещев. Также в него войдут Владимир Филатов и Евгений Ставровский (тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Кевин Чапман (тренер по физической подготовке).

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи примет арена во Фриско (штат Техас). В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии. Матчи группы B пройдут во Фриско, группы А, в которой сыграют команды Белоруссии, Швеции, Канады, Латвии и Швейцарии, состоятся в Плейно (штат Техас).