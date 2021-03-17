В России пройдут открытые межмуниципальные соревнования по фоновой ходьбе

ТАСС, 17 марта. Открытые межмуниципальные соревнования по фоновой ходьбе в рамках проекта "Каждому муниципалитету - маршрут здоровья" пройдут в 25 регионах России в марте и апреле. Об этом сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.

Командные соревнования среди муниципалитетов пройдут в 50 муниципальных образованиях России в два этапа. Первый пройдет с 20 по 30 марта, в его ходе продолжится регистрация новых команд и участников, также капитаны смогут свободно доукомплектовать и изменить состав команды. Второй этап пройдет с 4 по 24 апреля и будет зачетным. В соревнованиях "Каждому муниципалитету - маршрут здоровья" примут участие муниципалитеты - участники одноименного проекта, который сформируют команды от 50 до 100 человек, а в открытых соревнованиях "Человек идущий" смогут принять участие муниципалитеты, не являющиеся участниками проекта, для этого им необходимо сформировать команду от 20 до 100 человек.

Готовить команды к соревнованиям будут более 150 инструкторов здорового образа жизни (ЗОЖ), прошедших обучение. "Дело не в корочках или дипломах, которыми должен обладать инструктор по ЗОЖ, дело в умении человека правильно организовывать свой досуг, правильно относиться к себе и своему здоровью и в стремлении передать это умение другим. Сегодня нам не хватает активных, искренних энтузиастов, способных увлечь и повести за собой как молодежь, так и людей старшего поколения. Наша задача - найти таких людей, поддержать и объединить", - сказал президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

Для участия в соревнованиях все участники должны подключиться к мобильному приложению "Человек идущий", которое поможет обеспечить подсчет шагов каждого члена команды в реальном времени. От каждого участника соревнований в командном зачете будет учитываться не более 25 тыс. шагов в день. Итоговый результат будет определяться как сумма ежедневных среднеарифметических значений шагов команды за все дни проведения зачетного периода соревнований, а ежедневное среднее арифметическое значение будет определяться как сумма шагов всей команды за день, поделенная на количество участников команды в этот день.

"Было проведено гигантское рандомизированное исследование за океаном, которое установило, что люди, которые, подчеркну, ходят два часа в неделю, живут на семь-восемь лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Более того, у ходьбы практически нет противопоказаний, для нее не нужна специальная одежда или оборудование. Мы создаем мотивацию для того, чтобы люди заменили поездку в общественном транспорте на пешую прогулку, где-то отказались от лифта или эскалатора, вместо просмотра телевизора совершили вечерний променад", - добавил Бокерия.

Итоги соревнований по фоновой ходьбе будут подведены до 15 мая. Награждение победителей будет проведено в рамках официальных мероприятий Всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России", который пройдет с 13 по 15 мая.